После нескольких лет санкций, изгнания дипломатов и кибератак трудно представить, что отношения России США могут ухудшиться. Если следующий президент США не изменит подход Вашингтона к Москве и не начнет проводить более реалистичную политику, то отношения продолжат ухудшаться, считает автор.

После нескольких лет взаимных санкций, изгнания дипломатов и кибератак трудно себе представить, что американо-российские отношения могут стать еще хуже, чем сегодня. Но если следующий президент Соединенных Штатов не изменит в целом подход Вашингтона к Москве и не начнет проводить более реалистичную в своих целях политику, то отношения между этими странами продолжат ухудшаться.

Возникает соблазн посмотреть на последние десятилетие и сделать вывод о том, что Вашингтон и Москва находятся в ловушке, в состоянии постоянной враждебности. Вмешательство России в американский избирательный процесс превратил Москву в парию для тех, кто находится внутри Окружной дороги Вашингтона, и в результате были испорчены даже стандартные дипломатические переговоры. Поддержка Москвой сирийского президента Башара аль-Асада , президента Венесуэлы Николаса Мадуро и находящегося в осаде президента Белоруссии Александра Лукашенко привела к тому, что многие влиятельные политики в Соединенных Штатах стали считать отношения с Россией безнадежным делом. Такое же ощущение присутствует в Москве, где многие считают, что двусторонние отношения останутся без надежды на прогресс независимо от того, кто находится в Белом доме.

Вопрос о продвижении вперед в этом вопросе состоит не столько в том, могут ли Соединенные Штаты и Россия стать друзьями, сколько в том, каким образом эти два государства могут прийти к базисному пониманию основных интересов друг друга в области безопасности. В конечном счете, эти отношения страдают от позиции в обеих столицах, основанной на игре с нулевой суммой, и в рамках такого подхода враждебная борьба за влияние рассматривается как единственный приемлемый путь. В результате возникает «опасный тупик» в отношениях между этими двумя странами, которые обладают примерно 90% мирового ядерного оружия.

Как бы негативно ни был настроен американский внешнеполитический истеблишмент, существуют некоторые вопросы, которые Вашингтон не может изменить. Особенно это относится в тем событиям, которые происходят вблизи российских границ. Хотя Соединенные Штаты и их европейские союзники хотели бы увидеть превращение автократичной Белоруссии в прозападную демократию, Москва не допустит такого сдвига, с учетом весьма значительных интересов и больших ставок. Соединенные Штаты не имеют возможности изменить статус-кво в Минске — а то влияние, которым они располагают, сводится на нет за счет миллиардов долларов в виде кредитов и энергетических субсидий, предоставляемых Россией белорусскому правительству. В любом случае, активное вмешательство Соединенных Штатов на стороне участников демонстраций в Минске, скорее всего, приведет к более глубокому вовлечению России в дела этой страны.

Как показал пример Украины, Москва стремится расширить использование военных ресурсов и в состоянии это сделать, а также она готова справляться с экономическими последствиями своих решений в том случае, если ее вмешательство отвечает ее собственным национальным интересам. Прошло уже более шести лет после того, как пророссийски настроенный Виктор Янукович был смещен со своего поста в результате народного восстания, однако Украина продолжает оставаться в состоянии внутреннего конфликта, который в значительной мере вызван военной и финансовой поддержкой России сепаратистских образований на востоке страны. Введение многочисленных санкций, а также экспортные поставки Киеву противотанкового оружия никак не изменили ситуацию на земле и не заставили Москву смягчить свою позицию. В конечно итоге, Украине имеет намного более важное значение для Москвы, чем для Вашингтона — и поэтому Россия готова сделать больше, чем могут когда-либо сделать Соединенные Штаты.

Следующая администрация должна учитывать эти примеры, при формулировании своей политики в отношении России. Вашингтон должен отделить то, что ему нужно от Москвы, от того, что он хочет от нее получить; Америка должна хорошо себе представлять, насколько незначительным является ее влияние на соседей России; и она должна осознавать, что активная позиция Соединенных Штатов в российском ближнем зарубежье часто делает ситуацию еще более сложной. Американские чиновники должны также предельно ясно дать понять своим российским визави, с какими ее действиями они не будут мириться — при этом откровенное вмешательство в американскую систему управления должно находиться в самом начале этого списка.

Американская политика должна учитывать, что Россия не является гигантов в 30 метров (100 футов) ростом, как ее часто представляют. В действительности, современная Россия продолжает оставаться лишь оболочкой своей бывшей советской славы. Американская экономика с ее 21,3 триллионами долларов почти в 12 раз превосходит по своему размеру российскую. Соединенные Штаты тратят на противоракетную оборону, морские возможности и боеприпасы больше, чем Россия на все свою армию. Москва просто не обладает ни возможностями, ни финансовыми ресурсами для поддержания масштабных военных операций, не говоря уже об оккупации какого-либо государства, являющегося членом НАТО

Хотя Россия не способно соперничать с Соединенными Штатами, ее, тем не менее, нельзя игнорировать. Эта страна продолжает оставаться крупнейшей в мире ядерной державой, страной с гордой историей, а ее суммарные возможности позволяют ей проецировать военную силу. Так было в Грузии в 2008, на Украине в 2014 году и в Сирии в 2015 году — Россия будет использовать военную силу, если это требуется для того, чтобы сохранить свои геополитические позиции.

Следующая администрация США , вероятно, будет испытывать соблазн, связанный с усилением санкционного режима, а также с тем, чтобы сделать дипломатические отношения с русскими зависимыми от определенных условий. Этот соблазн, хотя он и популярен среди представителей американского внешнеполитического сообщества, следует его избегать, а выбор нужно сделать в пользу избирательного участия при решении тех вопросов, по которым Вашингтон и Москва могут сотрудничать — вот лишь некоторых из них: контроль над вооружениями, общественное здравоохранение, военная деэскалация, стабильные торговые отношения, а также невмешательство во внутренние дела друг друга.

Субстантивный и хладнокровный диалог с Россией может быть таким же неприятным, как посещение дантиста, когда нужно вырвать зуб. Однако это не означает, что подобный диалог становится менее необходимым. Америка должна контактировать с Россией, когда она может, и противостоять ей, когда она должна, потому что это наиболее эффективный способ стабилизировать двусторонние отношения, являющиеся одними из наиболее важных в мире.

Дэниел Депетрис является научным сотрудником фонда Defense Priorities, а также обозревателем журнала Washington Examiner.