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В Крыму предложили Украине отказаться от южных областей 

News.ru и ещё 3 11 минут назад
В Совфеде предложили Украине отказаться от своих регионов
Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
Власти Украины в случае сноса памятника российской императрице Екатерине II в Одессе должны отказаться от своих южных регионов. Такое предложение озвучил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
Так политик отреагировал на акцию протеста в Одессе, участники которой настаивали на незаконности установки памятника, сообщает РИА Новости.

Подобная война с памятниками — это война отнюдь не с прошлым, а пример личностной деградации и культурного обнищания. Если на Украине так не терпится снести памятник Екатерине II, то вслед им стоит отказаться от южных областей в пользу России. Это будет правильно и справедливо, — отметил сенатор.

Он добавил, что причерноморские земли, некогда именуемые Новороссией, Украина получила благодаря Екатерине II. Российская империя присоединила к себе территорию современных Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей Украины в результате русско-турецких войн.

На Украине об этом сознательно умалчивают, так как боятся взглянуть правде в глаза, поэтому целенаправленно перевирают историю, — подчеркнул Цеков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Одессе прошла акция протеста, участники которой требовали снести памятник Екатерине II и её сподвижникам. По их словам, монумент следует убрать в музей или отправить «на свалку истории». Акция была организована активистами общественной инициативы «Деколонизация Украины». По их словам, Екатерина II не является основательницей города и памятник ей установлен незаконно.
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Комментарии 1
В мире , Сергей Цеков , Совет Федерации , РИА Новости , Одесса , Республика Крым
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