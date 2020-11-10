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Макрон и Байден провели телефонные переговоры 

ИА Regnum и ещё 6 44 минуты назад
Макрон и Байден провели телефонные переговоры
Фото: Reuters
Кандидат на выборах президента США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с другими лидерами европейских стран. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщает Le Figaro.
Байден, предположительно набравший наибольшее количество голосов на выборах президента США 3 ноября, обсудил с Макроном, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном санитарный кризис, изменение климата и борьбу с терроризмом.
Напомним, ранее, 7 ноября, Макрон поздравил Байдена, ранее объявившего о своей победе на прошедших выборах президента США.
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В мире , Выборы на Украине , Борис Джонсон , Ангела Меркель , Джозеф Байден , Эммануэль Макрон , Le Figaro , Германия , Канада , США , Великобритания , Франция
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