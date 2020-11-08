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Протестующие в Тбилиси пытались ворваться в здание ЦИК 

РИА Новости 1 час назад
Протестующие в Тбилиси попытались ворваться в ЦИК
Фото: © Sputnik
МВД Грузии сообщает, что применило водометы для разгона протестующих оппозиционеров, так как они силой пытались ворваться в здание Центральной избирательной комиссии.

"В ходе акции перед зданием Центральной избирательной комиссии участники акции попытались ворваться в здание, в чем им помешала полиция. Так как протестующие применяли насильственные методы и не подчинялись указам полиции, МВД Грузии применило предоставленную законом пропорциональную силу", — отмечается в заявлении ведомства.

Как сообщал корреспондент РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов использовали водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих. В результате несколько человек получили ранения.
Водометы применили против митингующих в Тбилиси
В Тбилиси перед зданием парламента прошла многотысячная акция протеста оппозиции и их сторонников. Они требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших. Кроме того, участники акции настаивают на отставке главы ЦИК. После того как их требование не удовлетворили, сторонники оппозиции пешком пошли к зданию Центризбиркома.
Митингующие оппозиционеры хотели также встречи с представителями властей, чтобы "обсудить вопрос назначения новых выборов". Однако в правящей партии заявили, что согласятся на это, если поступит просьба от "международных партнеров".
Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября, согласно итоговым данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", при этом в парламент всего попадают семь политических субъектов, которые прошли однопроцентный барьер.
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В мире , МВД , Центризбирком России
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