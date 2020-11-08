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Адвокат Трампа заявил о краже выборов в десятке штатов 

Lenta.ru 35 минут назад
Адвокат Трампа заявил о краже выборов
Фото: Reuters
Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил о возможной «краже» выборов в десятке штатов. Такое мнение он выразил в эфире Fox News, передает РИА Новости.

«Эти выборы были украдены по крайней мере в трех-четырех штатах, а возможно — в десяти», — заявил юрист, пояснив, что выборы были основаны на фальшивых голосах.

По его словам, для Трампа было бы «неправильно» признавать свое поражение.
Раскрыт план побега Трампа после поражения на выборах
Ранее Трамп заявил о победе на выборах президента США по «законным» голосам. Также он выразил готовность признать поражение на выборах в случае, если юридические процессы, начатые его штабом, закончатся безуспешно.
7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, Байден провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде.
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Комментарии 12
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , РИА Новости , Fox News , США
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