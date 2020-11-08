Водометы применили против митингующих в Тбилиси

Сотрудники правоохранительных органов применили водомёт для разгона оппозиционеров и их сторонников, которые переместились к зданию ЦИК для его пикетирования, передает телекомпания "Рустави 2".

По данным РИА Новости, основная часть митингующих, пока не подошла к зданию Центральной избирательной комиссии. Они перемещаются пешком из центра Тбилиси в направление ЦИК, который расположен на окраине столицы.

В Тбилиси перед зданием парламента прошла многотысячная акция протеста оппозиции и их сторонников. Они требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших. Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября, согласно итоговым данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", при этом в парламент всего попадают семь политических субъектов, которые прошли однопроцентный барьер.

Митингующие оппозиционеры требовали также встречи с представителями властей, чтобы "обсудить вопрос назначения новых выборов". Сейчас оппозиционеры перемещаются шествием к зданию ЦИК, которое хотят пикетировать.