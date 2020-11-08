Ещё
Далее:
Читайте также:
Первый хит эпохи перестройки
Первый хит эпохи перестройки Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Полиция применила водометы против митингующих у здания ЦИК в Тбилиси 

РИА Новости 1 час назад
Водометы применили против митингующих в Тбилиси
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов применили водомёт для разгона оппозиционеров и их сторонников, которые переместились к зданию ЦИК для его пикетирования, передает телекомпания "Рустави 2".
По данным РИА Новости, основная часть митингующих, пока не подошла к зданию Центральной избирательной комиссии. Они перемещаются пешком из центра Тбилиси в направление ЦИК, который расположен на окраине столицы.
В Тбилиси перед зданием парламента прошла многотысячная акция протеста оппозиции и их сторонников. Они требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших. Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября, согласно итоговым данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", при этом в парламент всего попадают семь политических субъектов, которые прошли однопроцентный барьер.
ЦИК Грузии: в парламент выходят пять партий и два блока
Митингующие оппозиционеры требовали также встречи с представителями властей, чтобы "обсудить вопрос назначения новых выборов". Сейчас оппозиционеры перемещаются шествием к зданию ЦИК, которое хотят пикетировать.
Видео дня. Телеведущий Колтовой разбился, но увёл самолёт от домов и трассы
Последние новости
Умер Михаил Жванецкий Умер Михаил Жванецкий Итоги президентских выборов в США Итоги президентских выборов в США Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США
Комментарии 49
В мире , МВД , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Реакция мужчины на обнажившую в супермаркете грудь модель попала на видео
00:22
Реакция мужчины на обнажившую в супермаркете грудь модель попала на видео
Опубликовано видео с места убийства двух женщин в Подмосковье
01:11
Опубликовано видео с места убийства двух женщин в Подмосковье
Опустевшие улицы Вильнюса попали на видео
00:59
Опустевшие улицы Вильнюса попали на видео
Опубликовано видео столкновения грузовика и электрички в Подмосковье
00:35
Опубликовано видео столкновения грузовика и электрички в Подмосковье
Опубликовано видео смертельной аварии в Наро-Фоминске
00:16
Опубликовано видео смертельной аварии в Наро-Фоминске
Протест против результатов выборов в Атланте попал на видео
03:05
Протест против результатов выборов в Атланте попал на видео
Реконструкция битвы за Москву в парке «Патриот» попала на видео
04:01
Реконструкция битвы за Москву в парке «Патриот» попала на видео
Авария McLaren и Ferrari на улицах Сочи попала на видео
00:12
Авария McLaren и Ferrari на улицах Сочи попала на видео
Момент крушения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
00:54
Момент крушения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
Появилось видео главного боя турнира UFC в Лас-Вегасе
00:33
Появилось видео главного боя турнира UFC в Лас-Вегасе
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение