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В четырех штатах США суды отказали Трампу в исках 

Национальная Служба Новостей 33 минуты назад
В четырех штатах США суды отказали Трампу в исках
Фото: Reuters
Суды Невады, Джорджии, Пенсильвании и Мичигана отказались принимать иски действующего президента Дональда Трампа, который требует приостановить подсчет голосов на выборах.
Об этом сообщает РИА Новости.
По данным американских телеканалов, демократ Джо Байден победил на президентских выборах, опередив Трампа в Пенсильвании и Неваде. Этого оказалось достаточно, чтобы получить 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Трамп заявляет об имеющихся письменных показаниях о фальсификации выборов в США.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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