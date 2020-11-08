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Ученые предупредили о риске новой пандемии 

РИА Новости 1 час назад
Ученые предупредили об опасности вируса Нипах, который все чаще передается от летучих мышей человеку, сообщает Express со ссылкой на исследование американских ученых.
Отмечается, что Нипах — это развивающееся зоонозное заболевание, вспышки которого происходят каждый год в густонаселенных районах Бангладеш и Индии и приводят к смертельному заболеванию. Вирус обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом в настоящее время нет ни лекарства, ни вакцины от вируса и уровень летальности достигает 90 процентов.
Специалисты обратили внимание на то, что вирус более распространен, чем считалось ранее, и его вспышки участились в районах, где нет фруктов, наиболее часто связываемых с заражениями. Исследователи отмечают, что в отличие от Sars-CoV-2, Нипах не так легко передается от человека к человеку, но у летучих мышей уже может присутствовать штамм вируса с измененными свойствами.

"И если это произойдет, результатом может стать широко распространенная вспышка смертельной болезни", — сказал руководитель исследования доктор Джонатан Эпштейн.

Новый коронавирус оказался ещё более заразным
По словам ученых, вспышки все еще спорадичны, однако количество случаев недооценивается, поскольку симптомы похожи на другие заболевания, такие как японский энцефалит и малярия.
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