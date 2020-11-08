Ученые предупредили об опасности вируса Нипах, который все чаще передается от летучих мышей человеку, сообщает Express со ссылкой на исследование американских ученых.

Отмечается, что Нипах — это развивающееся зоонозное заболевание, вспышки которого происходят каждый год в густонаселенных районах Бангладеш и Индии и приводят к смертельному заболеванию. Вирус обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом в настоящее время нет ни лекарства, ни вакцины от вируса и уровень летальности достигает 90 процентов.

Специалисты обратили внимание на то, что вирус более распространен, чем считалось ранее, и его вспышки участились в районах, где нет фруктов, наиболее часто связываемых с заражениями. Исследователи отмечают, что в отличие от Sars-CoV-2, Нипах не так легко передается от человека к человеку, но у летучих мышей уже может присутствовать штамм вируса с измененными свойствами.

"И если это произойдет, результатом может стать широко распространенная вспышка смертельной болезни", — сказал руководитель исследования доктор Джонатан Эпштейн.

По словам ученых, вспышки все еще спорадичны, однако количество случаев недооценивается, поскольку симптомы похожи на другие заболевания, такие как японский энцефалит и малярия.