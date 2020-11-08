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Силовики Белоруссии задержали почти 700 протестующих 

News.ru и ещё 2 28 минут назад
В Белоруссии задержали почти 700 протестующих
Фото: Sputnik/РИА Новости
Число задержанных в Белоруссии на акциях протеста против президента страны Александра Лукашенко достигло 687. Больше всего активистов забрали в Минске.
Также несколько человек задержали в Гомеле, Витебске, Бобруйске и в Ляховичах, следует из списка, размещённого на сайте правозащитного центра «Весна». По данным ТАСС, среди задержанных примерно 20 участниц женского марша, который проходил на площади Свободы. Среди них — обладательница титула «Мисс Белоруссия — 2008» Ольга Хижинкова.
По данным Белорусской ассоциации журналистов, среди задержанных также два представителя российского «Sputnik Беларусь», а также сотрудник «Комсомольской правды в Белоруссии».
Как писал NEWS.ru, силовики со щитами встретили 8 ноября 2020 года протестующих на проспекте Машерова и других улицах белорусской столицы. Они не позволяют гражданам перемещаться по Минску.
В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что президент страны Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.
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Комментарии 2
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ИА Sputnik , Комсомольская правда , Минск
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