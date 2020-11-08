В Белоруссии задержали почти 700 протестующих

Число задержанных в Белоруссии на акциях протеста против президента страны Александра Лукашенко достигло 687. Больше всего активистов забрали в Минске.

Также несколько человек задержали в Гомеле, Витебске, Бобруйске и в Ляховичах, следует из списка, размещённого на сайте правозащитного центра «Весна». По данным ТАСС, среди задержанных примерно 20 участниц женского марша, который проходил на площади Свободы. Среди них — обладательница титула «Мисс Белоруссия — 2008» Ольга Хижинкова.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, среди задержанных также два представителя российского «Sputnik Беларусь», а также сотрудник «Комсомольской правды в Белоруссии».

Как писал NEWS.ru, силовики со щитами встретили 8 ноября 2020 года протестующих на проспекте Машерова и других улицах белорусской столицы. Они не позволяют гражданам перемещаться по Минску.