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Вучич поздравил Байдена и поблагодарил Трампа 

RT на русском 12 минут назад
Вучич поздравил Байдена и поблагодарил Трампа
Фото: Reuters
Президент Сербии Александр Вучич поздравил Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США и поблагодарил Дональда Трампа за сотрудничество.

«Искренние поздравления Джо Байдену с избранием президентом США. Желаю вам мудрости и решительности в столкновении с существующими вызовами во благо Америки и мира. Надеюсь на продолжение сотрудничества с вами, как мы сотрудничали с Дональдом Трампом, за что я ему очень благодарен», — написал Вучич в Twitter.

Ранее Вучич говорил журналистам, что поздравит Байдена, несмотря на то что Трамп был бы «лучшим вариантом» для Сербии.
Ранее Джо Байден объявил о своей победе на выборах президента США и обратился к американской нации.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Александр Вучич , Сербия , США
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