Вучич поздравил Байдена и поблагодарил Трампа 

«Искренние поздравления Джо Байдену с избранием президентом США. Желаю вам мудрости и решительности в столкновении с существующими вызовами во благо Америки и мира. Надеюсь на продолжение сотрудничества с вами, как мы сотрудничали с Дональдом Трампом, за что я ему очень благодарен», — написал Вучич в Twitter.