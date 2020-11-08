В Минске задержали Мисс Белоруссии

Обладательница титула "Мисс Белоруссия-2008" Ольга Хижинкова задержана на несанкционированной акции протеста в центре Минска , сообщили РИА Новости очевидцы.

Ранее оппозиция призвала провести в воскресенье в Минске и других городах Белоруссии несанкционированную акцию — "марш народовластия". Основными точками сбора были названы площадь Свободы и район улицы Немига.

Как сообщили РИА Новости очевидцы, в ходе очередного этапа задержаний на площади Свободы была задержана и Хижинкова, ее увезли в автозаке. Вместе с Хижинковой задержали ещё около 20 человек.

Ранее Хижинкова поддержала продолжающиеся в Белоруссии акции протеста, после чего уволилась из Национальной школы красоты, где работала до недавнего времени.