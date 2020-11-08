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Очевидцы сообщили о задержании в Минске Мисс Белоруссии — 2008 

РИА Новости 48 минут назад
В Минске задержали Мисс Белоруссии
Фото: CC BY-SA 3.0 / Serge Serebro, Vitebsk Popular News /
Обладательница титула "Мисс Белоруссия-2008" Ольга Хижинкова задержана на несанкционированной акции протеста в центре Минска, сообщили РИА Новости очевидцы.
Ранее оппозиция призвала провести в воскресенье в Минске и других городах Белоруссии несанкционированную акцию — "марш народовластия". Основными точками сбора были названы площадь Свободы и район улицы Немига.
Как сообщили РИА Новости очевидцы, в ходе очередного этапа задержаний на площади Свободы была задержана и Хижинкова, ее увезли в автозаке. Вместе с Хижинковой задержали ещё около 20 человек.
Ранее Хижинкова поддержала продолжающиеся в Белоруссии акции протеста, после чего уволилась из Национальной школы красоты, где работала до недавнего времени.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД , РИА Новости
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