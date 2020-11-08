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Иран обновил суточный антирекорд по жертвам COVID-19 

РИА Новости 59 минут назад
Иран обновил суточный антирекорд по жертвам COVID-19
Фото: AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иран обновил суточный антирекорд по жертвам COVID, скончались более 450 человек, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканалаIRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 9236 новых случаев (максимум — 9450), также скончались 459 человек (прежний максимум — 440).
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 682 486, жертв — 38 291. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 520 329.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Минздрав РФ , Иран
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