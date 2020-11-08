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Эрдоган поздравил Азербайджан со взятием ключевого карабахского города 

Lenta.ru 1 час назад
Эрдоган поздравил Азербайджан
Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан со взятием города Шуша — ключевого в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье, 8 ноября, сообщает агентство Anadolu.

«Освобождение Шуши — символ скорейшего освобождения оставшихся оккупированных земель Азербайджана. Радость братьев в Азербайджане, которые шаг за шагом освобождают оккупированные ВС Армении города и села — это и радость Турции!», — заявил Эрдоган.

Глава Турции также отметил, что на протяжении 30 лет Азербайджан обманывали на переговорах по Карабаху, которые проводились под эгидой ОБСЕ.

«Наши братья сохраняли терпение и, наконец, начали решать вопрос своими силами, достигая желаемой победы», — порадовался политик.

О том, что Шуша теперь находится под контролем азербайджанских войск, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В то же время Минобороны Армении опровергает эти слова и утверждает, что «тяжелые и решающие» сражения в городе продолжаются.
Захват Шуши открывает Азербайджану возможности для прямого обстрела столицы НКР Степанакерта и захвата трассы, соединяющей Карабах и Армению. О том, что линия фронта подошла почти вплотную к населенному пункту, стало известно 29 октября. Город уже неоднократно подвергался обстрелам с начала боевых действий 27 сентября.
Резкая активизация боевых действий в Нагорном Карабахе наблюдается с 26 октября после срыва очередного, третьего перемирия, установленного на встрече представителей Баку и Еревана в Вашингтоне. Стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах гражданского населения.
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В мире , Война, Карабах , Реджеп Эрдоган , Ильхам Алиев , Министерство обороны , ОБСЕ , Азербайджан , Турция
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