Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

В Одессе прошла акция с требованием снести памятник Екатерине II

РИА Новости
1 час назад
Акция протеста с требованием демонтировать памятник российской императрице Екатерине II прошла в Одессе, сообщает в воскресенье издание "Суспільне" ("Общественное").
В Одессе потребовали снести памятник Екатерине II
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Представители общественной инициативы "Деколонизация Украины" устроили акцию протеста на Екатерининской площади в центре Одессы. Люди требовали демонтировать памятник российской императрице Екатерине II и ее сподвижникам", - сообщает издание со ссылкой на собственного корреспондента.
Отмечается, что участники акции настаивали на незаконности установки памятника. По словам представительницы инициативы "Деколонизация Украины" Анастасии Рыжковичи, снос памятника поможет городу избавиться от российского влияния.
"Наша инициатива имеет цель избавиться от всех проявлений русского влияния, которые остались после колониального периода в нашей истории. Для того, чтобы смотреть в будущее, нам надо разорвать все эти связи и двигаться своим путем", - приводит издание слова Рыжковичи на своем сайте.
Речь идет о памятнике основателям Одессы, который посвящен Екатерине II, Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову. Скульптуру соорудили в 1900 году. В 1920 году ее уже демонтировали, однако в 2007 вновь восстановили.
В мире,Украина,
386
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители