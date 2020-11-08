В Одессе потребовали снести памятник Екатерине II

Отмечается, что участники акции настаивали на незаконности установки памятника. По словам представительницы инициативы "Деколонизация Украины" Анастасии Рыжковичи, снос памятника поможет городу избавиться от российского влияния.

Речь идет о памятнике основателям Одессы, который посвящен Екатерине II, Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову. Скульптуру соорудили в 1900 году. В 1920 году ее уже демонтировали, однако в 2007 вновь восстановили.