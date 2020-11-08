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Жена Трампа задумалась о разводе 

Майк Габриелян 9 минут назад
Мелания Трамп разведется с мужем сразу, как только он перестанет быть президентом США. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на экс-помощницу президента Омаросу Маниголт Ньюман.
По её словам. 15-летнему браку Дональда и Мелании пришёл конец.

«Мелания считает каждую минуту до момента, когда муж покинет офис, и она сможет развестись. Если бы она попыталась уйти, когда Трамп находился у власти, он нашел бы способ наказать её и унизить», — заявила бывшая помощница.

Ранее 50-летняя миссис Трамп всегда утверждала, что у нее «прекрасные отношения» со своим 74-летним мужем. Но отдельные юристы считают, что Трамп заключил с Меланией брачное соглашение, которое не позволяет ей публиковать книги о нем или давать интервью с критикой в его адрес.
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Известно, что ранее на такой кодекс молчания согласилась предыдущая жена Трампа, актриса Марла Мейплз.
Также издание сообщает, что Мелания Трамп разрыдалась, когда муж победил на выборах 2016 года. Якобы она поняла, что ей придется прожить с ним еще 4 года. В Белом доме у пары отдельные кровати и их брак является исключительно деловой сделкой.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Трамп планирует уволить глав Минобороны, ЦРУ и ФБР.
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В мире , Видео , Министерство обороны , ФБР , ЦРУ
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