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СМИ раскрыли план побега Трампа после поражения на выборах 

Майк Габриелян 22 минуты назад
Дональд Трамп после поражения на выборах может переехать в Шотландию, Канаду, Россию, КНР или КНДР. Об этом, высмеивая Трампа, пишет издание Independent.
Незадолго до выборов Дональд Трамп иронизировал, что в случае поражения ему придётся покинуть США. Теперь британские журналисты решили поиздеваться над ним и оценить, какая страна может принять проигравшего лидера.
В частности, по их мнению, это Шотландия. Там у Трампа есть два гольф-клуба — Trump International Golf Links Aberdeen и Trump Turnberry.
Также глава США может переехать в Канаду, хотя отношения Трампа с премьер-министром Джастином Трюдо нельзя назвать хорошими. Кроме того, в Канаде необходимо предоставить налоговые декларации, а Трамп не любит показывать свои доходы.
Третьей возможной страной стала Россия.

«Хорошо известно, что у мистера Трампа дружеские отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Политологи называют их уважительными, «Нью-Йорк Таймс» писала, что Путин контролирует карманного Трампа. Отчего бы не использовать эти отношения и не отправиться в Москву, чтобы провести больше времени с Путиным, которым Трамп восхищается с 2007 года», — иронизирует Independent.

Трамп назвал условие для своего поражения
Также в издании с сарказмом заметили, что Трамп может эмигрировать в Китай. Он активно боролся с КНР все 4 года, но в итоге заимел в Поднебесной банковский счет.
Еще один вариант — Северная Корея. Президент заметно улучшил отношения между двумя странами и даже поздравлял Ким Чен Ына с днем рождения. За это он мог бы предложить республиканцу убежище.
Ранее «Рамблер» сообщал, что датские СМИ предрекли США распад: к власти уже пришел «американский Брежнев».
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В мире , Видео , Чен Ким , Джастин Трюдо , Дональд Трамп , Владимир Путин , New York Times
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