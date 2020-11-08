Незадолго до выборов Дональд Трамп иронизировал, что в случае поражения ему придётся покинуть США . Теперь британские журналисты решили поиздеваться над ним и оценить, какая страна может принять проигравшего лидера.

В частности, по их мнению, это Шотландия. Там у Трампа есть два гольф-клуба — Trump International Golf Links Aberdeen и Trump Turnberry.

Также глава США может переехать в Канаду, хотя отношения Трампа с премьер-министром Джастином Трюдо нельзя назвать хорошими. Кроме того, в Канаде необходимо предоставить налоговые декларации, а Трамп не любит показывать свои доходы.

Третьей возможной страной стала Россия.

«Хорошо известно, что у мистера Трампа дружеские отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Политологи называют их уважительными, «Нью-Йорк Таймс» писала, что Путин контролирует карманного Трампа. Отчего бы не использовать эти отношения и не отправиться в Москву, чтобы провести больше времени с Путиным, которым Трамп восхищается с 2007 года», — иронизирует Independent.

Также в издании с сарказмом заметили, что Трамп может эмигрировать в Китай. Он активно боролся с КНР все 4 года, но в итоге заимел в Поднебесной банковский счет.

Еще один вариант — Северная Корея. Президент заметно улучшил отношения между двумя странами и даже поздравлял Ким Чен Ына с днем рождения. За это он мог бы предложить республиканцу убежище.