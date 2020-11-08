Китайский город перешёл в режим военного времени

Власти Тяньцзиня на северо-востоке Китая после обнаружения нового зараженного коронавирусом перевели город в режим военного времени, сообщает ресурс SOHU.

Ранее в Тяньцзине выявили первого за долгое время заболевшего COVID-19. Им оказался 38-летний мужчина, работающий на складе по приёмке и распределению замороженных продуктов. Склад был опечатан, заболевший направлен в больницу.

Город перевели в режим «военного положения», означающий мобилизацию всех медицинских и социальных служб для установления круга контактов носителя, их тестирования и изоляции в случае необходимости.

В настоящий момент изучается возможность перевода Тяньцзиня в статус повышенной эпидемиологической угрозы, а также о проведении в городе сплошного или выборочного тестирования. Власти мегаполиса заняты установлением первоисточника коронавируса, а также вариантов его попадания к человеку. Пока известно об обнаружении следов инфекции на складе, где работает выявленный заболевший.

Кроме того, с понедельника учебные занятия в одном из районов Тяньцзиньского округа переводятся в онлайн-формат.