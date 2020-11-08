Соединенные Штаты вступают в эпоху политической турбулентности, симптомом которой станут протесты, считает автор. Протесты эти стали следствием недуга, который США подхватили еще до Трампа.

О тональности, массовости и частоте протестов, которые грозят начаться в США после президентских выборов, предварительно рассуждать сложно. Ведь неизвестно, как ситуация будет развиваться дальше, поскольку ее развитие зависит от такого количества факторов (в основном — субъективных, локальных), что это очень непросто проанализировать.

Но можно точно говорить, что Соединенные Штаты вступают в эпоху политической турбулентности. И одним из симптомов этой турбулентности могут стать протесты. Будут ли они постоянными или будут вспыхивать время от времени в разных точках страны — это не имеет значения. Потому что сами протесты будут симптомом болезни, которой Штаты заболели еще до Трампа.

Эта болезнь, с одной стороны, связана с кризисом идентичности. Собственно, из-за этого и возникли вопросы расового равенства, социальной справедливости, "левения" части молодежи. А, с другой стороны, она связана с кризисом политической системы.

Ведь на этих выборах мы увидели, что раскол, который всегда существовал в США, дошел до такой глубины, что превратил выборы не в форму демократического правления и транзита власти, а в "игру с нулевой суммой", где стороны фактически идут ва-банк.

Кроме того, в ходе этих выборов мы увидели эрозию доверия в широком понимании этого слова, то есть доверия населения к государственным институтам, местным органам самоуправления в Штатах и институту президента. Именно это недоверие ко всему — к социологии, к прогнозам, к аналитике, к словам кандидатов, к СМИ, которые откровенно занимают стороны кандидатов (американское медиа-пространство сегодня вообще не может считаться объективным — оно таковым не является) — и рождает подозрительность по отношению друг к другу, постоянную неопределенность и токсичность.

В итоге, все это приводит к росту социальной напряженности, а она, в свою очередь, является драйвером протестов, причиной, почему люди и выходят на улицы.

Эти выборы, независимо от результата, приведут к политической турбулентности в Штатах. Ведь президент, кто бы им ни стал — Трамп или Байден, все равно будет "половинчатым президентом", потому что его поддержало приблизительно 50% населения США.

Голоса разделились примерно 50/50, хотя результаты везде разные. Однако, в целом, половина страны за одного, половина — за другого. С точки зрения единства и строительства единой нации, это — катастрофа.

Что касается протестов, то "горячие головы" есть везде — и среди приверженцев Байдена, и среди приверженцев Трампа. Во время выборов Трамп опирался на несколько другие социальные группы, нежели Байден. Например, люди из глубинки, которые поддерживают Трампа, вряд ли будут ездить в более крупные города на протест. Байден же побеждает в основном в урбанизированных городских районах и пригородах. Вот поэтому именно сторонников Байдена можно чаще увидеть на улице, на протестах, чем сторонников Трампа.

Однако беспокойства по поводу протестов в поддержку Трампа связаны как раз не с его основным электоратом, а с маргиналами — ультраправыми, которым Трамп тоже нравится. Речь идет о различных праворадикальных организациях, настроенные антииммиграционно, некоторые из них — даже неонацистского направления (хотя таких Трамп, конечно, осуждает). Тем не менее, все они считают Трампа более правильным американским националистическим президентом. И именно их очень побаиваются, потому что у них на руках оружие: они могут создать проблемы наподобие тех, что были во время протестов в Шарлоттсвилле, когда были столкновения как раз сторонников и противников Трампа, и эти столкновения привели к гибели одного человека.

Так что "горячие головы" есть везде. Потому нет смысла полагать, что в случае победы одного кандидата протесты будут более массовыми, а в случае победы другого — менее массовыми. Все это до первого инцидента, который может "зажечь спичку".