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В США бывший сенатор рассказал, что ждет «Северный поток-2» при Байдене 

Суть событий и ещё 5 49 минут назад
Джо Байден, объявивший ранее о своей победе на выборах президента в США, возможно, будет торговаться, чтобы дать России достроить «Северный поток-2». Об этом рассказал бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк.

«Будет прекрасно увидеть окончание [строительства] газопровода "Северный поток — 2", который уже практически завершен», — цитирует его РИА Новости.

Политик отметил, что он должен быть закончен и в России, и в Германии.

«Это возможно, потому что Байден не связан с нефтегазовой промышленностью в США», — пояснил Блэк, добавив, что он, возможно, захочет немного поторговаться.

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По мнению экс-сенатора, Байден может предложить «тихо» отказаться от санкций и снять все возражения против проекта, чтобы позволить завершить оставшийся участок трубопровода.

«А затем в обмен он будет просить о каких-то выгодах для США», — предупредил Блэк.

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В мире , Видео , Ричард Блэк , Джозеф Байден , Газпром , РИА Новости , Германия , США
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