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«Будет прекрасно увидеть окончание [строительства] газопровода "Северный поток — 2", который уже практически завершен», — цитирует его РИА Новости.

Политик отметил, что он должен быть закончен и в России, и в Германии.

«Это возможно, потому что Байден не связан с нефтегазовой промышленностью в США», — пояснил Блэк, добавив, что он, возможно, захочет немного поторговаться.

По мнению экс-сенатора, Байден может предложить «тихо» отказаться от санкций и снять все возражения против проекта, чтобы позволить завершить оставшийся участок трубопровода.