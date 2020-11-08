Джо Байден, объявивший ранее о своей победе на выборах президента в США, возможно, будет торговаться, чтобы дать России достроить «Северный поток-2». Об этом рассказал бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк.
«Будет прекрасно увидеть окончание [строительства] газопровода "Северный поток — 2", который уже практически завершен», — цитирует его РИА Новости.
Политик отметил, что он должен быть закончен и в России, и в Германии.
«Это возможно, потому что Байден не связан с нефтегазовой промышленностью в США», — пояснил Блэк, добавив, что он, возможно, захочет немного поторговаться.
По мнению экс-сенатора, Байден может предложить «тихо» отказаться от санкций и снять все возражения против проекта, чтобы позволить завершить оставшийся участок трубопровода.
«А затем в обмен он будет просить о каких-то выгодах для США», — предупредил Блэк.