Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Байден озвучил свой первый шаг после победы на президентских выборах США — СМИ 

Украина.ру 41 минуту назад
Кандидат в президенты США Джо Байден, о победе которого заявили ведущие американские СМИ, уже наметил свой первый шаг в новом политическом статусе: он намерен предпринять меры в области борьбы с коронавирусом. Об этом 7 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника

«В понедельник (9 ноября — ред.) Байден объявит о создании экспертного совета по коронавирусу из 12 человек… Инициатива призвана показать, насколько серьезно избранный президент планирует сосредоточить внимание на пандемии, которая достигла рекордного числа ежедневных инфицирований за последнюю неделю», — говорится в сообщении.

Этот орган будет сформирован еще до объявления имен членов нового правительства. Его возглавят три сопредседателя: бывший гглавный хирург Вивек Мурти, экс-комиссар Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Дэвид Кесслер и доктор Марселла Нуньес-Смит из Йельского университета.
Трамп назвал условие для своего поражения
Объединить усилия с губернаторами штатов и мэрами городов по борьбе с коронавирусом Байден обещал еще во время избирательной кампании.
Ранее Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.
Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Последние новости
Названа точная дата окончания пандемии Названа точная дата окончания пандемии Сколько белорусов поддерживают Тихановскую Сколько белорусов поддерживают Тихановскую «Украина на грани катастрофы»: секретную запись Зеленского обнародовали «Украина на грани катастрофы»: секретную запись Зеленского обнародовали
Комментарии 108
В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , CNN , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Последствия обстрела села Давид Бек попали на видео
02:54
Последствия обстрела села Давид Бек попали на видео
Полет Ту-95МС над Японским морем и Тихим океаном попал на видео
00:53
Полет Ту-95МС над Японским морем и Тихим океаном попал на видео
Тушение пожара в трёхэтажном здании в Самаре попало на видео
00:50
Тушение пожара в трёхэтажном здании в Самаре попало на видео
Опубликовано видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге
00:43
Опубликовано видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге
Уничтоженный азербайджанский отряд попал на видео
01:02
Уничтоженный азербайджанский отряд попал на видео
Опубликовано видео этапирования Ефремова в колонию
00:25
Опубликовано видео этапирования Ефремова в колонию
Пассажир и кондуктор вытолкали из трамвая девушку без маски и попали на видео
00:16
Пассажир и кондуктор вытолкали из трамвая девушку без маски и попали на видео
Переполненные отдыхающими пляжи Сочи в ноябре попали на видео
00:08
Переполненные отдыхающими пляжи Сочи в ноябре попали на видео
Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео
03:04
Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео
Первая метель на популярном курорте Турции попала на видео
00:15
Первая метель на популярном курорте Турции попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение