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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 50 миллионов 

Lenta.ru и ещё 3 41 минуту назад
Число случаев заражения COVID превысило 50 миллионов
Фото: РИА Новости
Число случаев заражения коронавирусом в мире по состоянию на 19:45 по московскому времени превысило 50 миллионов, следует из данных Университета Джона Хопкинса, их приводит ТАСС.
По всем странам насчитывается 50 052 204 инфицированных. Скончались 1 253 110 человек с подтвержденным заболеванием, выздоровели свыше 32,8 миллиона.
Ранее, утром 8 ноября, портал Worldometers писал, что в мире заразились 50 263 885 человек, но, по данным проекта Университета Джонса Хопкинса, число заражений тогда только приближалось к отметке в 50 миллионов и составляло 49 822 322.
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В мире , Джон Хопкинс , ИТАР-ТАСС , Бразилия , Индия , США , Франция
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