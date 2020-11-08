Слова Байдена тронули американцев

Сердца жителей Нью-Йорка, собравшихся на Таймс-сквер, больше всего тронули слова Джо Байдена и Камалы Харрис о меньшинствах и единении, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу Харрис и Байден выступили в Делавэре. Их выступление транслировалось на Таймс-сквер на большом дисплее.
Когда на Харрис поднялась на трибуну, толпа взревела.
"Мы сделали это", — кричали собравшиеся.
Некоторые женщины даже не сдержали слез. Возгласы одобрения охватили площадь, когда Харрис заявила, что выбрав Байдена, народ США выбрал надежду и единство.
Толпа восторженно кричала, когда Харрис и Байден говорили о меньшинствах и когда Байден пообещал, что будет президентом, который будет не разобщать, а объединять.
"Мы поддержим тебя, Джо, мы сделали это", — отреагировала толпа.
Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.