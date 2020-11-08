Слова Байдена тронули американцев

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В субботу Харрис и Байден выступили в Делавэре. Их выступление транслировалось на Таймс-сквер на большом дисплее.

Когда на Харрис поднялась на трибуну, толпа взревела.

"Мы сделали это", — кричали собравшиеся.

Некоторые женщины даже не сдержали слез. Возгласы одобрения охватили площадь, когда Харрис заявила, что выбрав Байдена, народ США выбрал надежду и единство.

Толпа восторженно кричала, когда Харрис и Байден говорили о меньшинствах и когда Байден пообещал, что будет президентом, который будет не разобщать, а объединять.

"Мы поддержим тебя, Джо, мы сделали это", — отреагировала толпа.