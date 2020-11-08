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Стало известно, какие слова Байдена больше всего впечатлили американцев 

РИА Новости 1 час назад
Слова Байдена тронули американцев
Фото: © AP Photo / Rebecca Blackwell
Сердца жителей Нью-Йорка, собравшихся на Таймс-сквер, больше всего тронули слова Джо Байдена и Камалы Харрис о меньшинствах и единении, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу Харрис и Байден выступили в Делавэре. Их выступление транслировалось на Таймс-сквер на большом дисплее.
Когда на Харрис поднялась на трибуну, толпа взревела.

"Мы сделали это", — кричали собравшиеся.

Некоторые женщины даже не сдержали слез. Возгласы одобрения охватили площадь, когда Харрис заявила, что выбрав Байдена, народ США выбрал надежду и единство.
Толпа восторженно кричала, когда Харрис и Байден говорили о меньшинствах и когда Байден пообещал, что будет президентом, который будет не разобщать, а объединять.

"Мы поддержим тебя, Джо, мы сделали это", — отреагировала толпа.

Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , РИА Новости , Нью-Йорк
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