Байден прокомментировал голосование на выборах 

"Люди нашей страны высказались: они дали нам чистую, убедительную победу", — сказал Байден в обращении к нации.

Он добавил, что получил голосов более, чем какой-либо из предыдущих американских лидеров. По словам демократа, его поддержали 74 миллиона граждан.

Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что на выборах победил кандидат от демократов. Действующий президент заявил, что его соперника пока не утвердили победителем ни в одном из штатов.

Трамп утверждает, что Байден намерен учесть все голоса, включая "мошеннически поданные". Президент пообещал, что не остановится, пока "американский народ не получит честный подсчет голосов", и заявил о подготовке исков в суд для защиты своей позиции.

Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.