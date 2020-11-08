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Украинский астролог сделал неожиданное предсказание о судьбе Крыма 

Украина.ру 5 часов назад
Украинский астролог Влад Росс спрогнозировал, что воссоединившийся с Россией полуостров Крым не вернется под контроль Киева, но и не останется в составе Российской Федерации, процитировал его на днях сайт From-ua.com Росс заявил, что от украинского берега Крым «уплыл» навсегда, но и российским он не будет. По словам астролога, есть древнее пророчество, согласно которому на территории полуострова будет война «креста и полумесяца». По мнению Росса, это можно трактовать как активную турецкую экспансию.

«Он (Крым — ред.) останется… с Турцией. И все то, что происходит сейчас, — это начало реализации этого прогноза. Речь идет о создании крымской платформы, что инициировал [Владимир] Зеленский, а также о готовности подключиться к работе этой переговорной площадки влиятельных государств, в том числе и Турции», — заявил Влад Росс.

Ранее астролог изучил судьбу правительства Украины и пришел к выводу, что в ближайшее время глобальная смена власти страну не ожидает, отставки парламента или досрочных выборов в Верховную Раду, по его словам, не будет.
Крым вошел в состав РФ в результате референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Президент страны Владимир Путин подчеркивал, что вопрос с Крымом закрыт и никакие переговоры о возвращении полуострова Украине невозможны.
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В мире , Видео , Владимир Путин , Правительство Украины , Верховная Рада , Республика Крым , Турция
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