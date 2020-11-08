Украинский астролог Влад Росс спрогнозировал, что воссоединившийся с Россией полуостров Крым не вернется под контроль Киева, но и не останется в составе Российской Федерации, процитировал его на днях сайт From-ua.com Росс заявил, что от украинского берега Крым «уплыл» навсегда, но и российским он не будет. По словам астролога, есть древнее пророчество, согласно которому на территории полуострова будет война «креста и полумесяца». По мнению Росса, это можно трактовать как активную турецкую экспансию.

«Он (Крым — ред.) останется… с Турцией. И все то, что происходит сейчас, — это начало реализации этого прогноза. Речь идет о создании крымской платформы, что инициировал [Владимир] Зеленский, а также о готовности подключиться к работе этой переговорной площадки влиятельных государств, в том числе и Турции», — заявил Влад Росс.

Ранее астролог изучил судьбу правительства Украины и пришел к выводу, что в ближайшее время глобальная смена власти страну не ожидает, отставки парламента или досрочных выборов в Верховную Раду , по его словам, не будет.