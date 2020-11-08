Байден обозначил приоритеты своей политики 

Кандидат демократов Джо Байден , объявляя о своей победе на выборах, назвал приоритеты своей политики — борьба с COVID-19, экономика, климат и противостояние расизму.

"Американцы призвали нас задействовать силы, представляющие достоинство и честность, силы науки и надежды ради великих битв нашего времени. Битвы за контроль над вирусом. Битвы за построение процветания, битвы за обеспечение здравоохранения в ваших семьях, битвы за расовую справедливость и искоренение системного расизма в нашей стране, битвы за спасение климата", — заявил Байден в Делавэре.

Он также заявил, что необходимо "восстановить достоинство, защитить демократию" и обеспечить равные возможности для американцев.

Ранее ведущие СМИ объявили Байдена президентом на основе своих прогнозов. Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.