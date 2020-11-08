Результаты выборов назвали «новым днем для США»

Камала Харрис , которую по прогнозам американских СМИ, избрали вице-президентом США , поблагодарила граждан за рекордную явку на выборах.

"Спасибо, что обеспечили рекордную явку на выборах, чтобы высказать свое мнение. Я знаю, что последние несколько месяцев были сложными: горе, печаль, боль, волнения, страдания. Но мы все стали свидетелями вашего мужества, вашей стойкости и щедрости вашего духа… Вы приветствовали новый день для Америки", — сказала она на выступлении в Делавэре.

Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что на выборах победил кандидат от демократов. Действующий президент заявил, что его соперника пока не утвердили победителем ни в одном из штатов.

Трамп утверждает, что Байден намерен учесть все голоса, включая "мошеннически поданные". Президент пообещал, что не остановится, пока "американский народ не получит честный подсчет голосов", и заявил о подготовке исков в суд для защиты своей позиции.

Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.