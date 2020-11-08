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Байден получил рекордные 75 миллионов голосов

Lenta.ru
18 минут назад
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что избиратели отдали ему убедительную победу — рекордные 75 миллионов голосов. Он рассказал об этом в ходе обращения к нации, трансляцию которого вел телеканал ABС News.
Байден получил рекордное число голосов
Фото: ReutersReuters
Байден начал обращение в 4:30 по московскому времени. Он отметил, что намерен начать работу с победы над коронавирусом. Также демократ рассказал о намерении добиваться лидерства Соединенных Штатов в мире.
О том, что Байден побил рекорд по числу полученных голосов избирателей, сообщал 4 ноября телеканал CNBC.
7 ноября демократ Джо Байден, набравший 273 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.
В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он также предостерег Байдена от незаконных заявлений о победе на выборах главы государства.
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