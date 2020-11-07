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Тихановская поздравила Байдена с победой 

Газета.Ru 15 минут назад
Тихановская поздравила Байдена с победой
Фото: ТАСС
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поздравила демократа Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Об этом сообщила пресс-служба Тихановской.

"Весь мир следил за выборами в США — стране действующей демократии. Это была настоящая гонка идей, программ и команд — в отличие от Беларуси, где голоса на выборах просто украли, в США учитывается голос каждого избирателя", — приводятся слова Тихановской.

Она добавила, что многие белорусы, живущие в США, голосовали за Байдена. Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
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В мире , Светлана Тихановская , Джозеф Байден , Дональд Трамп , CNN , телеканал NBC , телеканал АВС , США
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