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В Ереване ответили на слухи об отставке Пашиняна 

Lenta.ru 51 минуту назад
В Ереване ответили на слухи об отставке Пашиняна
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворгкян ответила на возникшие в социальных сетях слухи о его возможной отставке, она их опровергла. Об этом Геворкян написала на своей странице в Facebook.

«Новость об отставке премьера Республики Армения Николя Пашиняна дезинформация и не соответствует действительности», — говорится в сообщении секретаря.

Записи о том, что Пашинян якобы подал в отставку из-за конфликта в Нагорном Карабахе, появлялись в Facebook на протяжении последних суток. При этом сами пользователи обращали внимание на то, что эта информация ложная и относится к 2018 году, когда Пашинян подал в отставку для для роспуска парламента страны и проведения досрочных выборов.
Пашинян пришел к власти в 2018 году на волне народных протестов после отстранения от власти премьер-министра Сержа Саргсяна.
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В мире , Серж Саргсян , Армения , Ереван
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