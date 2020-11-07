В Ереване ответили на слухи об отставке Пашиняна 

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворгкян ответила на возникшие в социальных сетях слухи о его возможной отставке, она их опровергла. Об этом Геворкян написала на своей странице в Facebook

«Новость об отставке премьера Республики Армения Николя Пашиняна дезинформация и не соответствует действительности», — говорится в сообщении секретаря.

Записи о том, что Пашинян якобы подал в отставку из-за конфликта в Нагорном Карабахе, появлялись в Facebook на протяжении последних суток. При этом сами пользователи обращали внимание на то, что эта информация ложная и относится к 2018 году, когда Пашинян подал в отставку для для роспуска парламента страны и проведения досрочных выборов.