В Грузии вводят комендантский час

В последнее время число заразившихся стремительно растет и власти принимают все больше ограничительных мер. Однако многие граждане воспринимают это как шаги против оппозиции, которая устраивает многолюдные митинги.

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Начиная с 9 ноября, движение в семи наиболее крупных городах страны, в том числе в Тбилиси , будет ограничено с десяти часов вечера до пяти утра. Это касается и пешеходов, и автомобилистов. Исключения — экстренные службы, международные автоперевозки и службы доставки.

Нарушителям грозит крупный штраф — 2 тысячи лари, это примерно 46 тысяч рублей. Размер штрафа местные жители считают драконовским, у многих зарплаты меньше. Власти также ввели ограничения в общественном транспорте. Например, водитель автобуса должен следить, чтобы не было стоящих пассажиров. В соцсетях люди в шутку советуют возить с собой складной стульчик.

В последнее время число заразившихся коронавирусом стремительно растет. И если в начале пандемии были лишь единицы и десятки случаев ковида в сутки и Грузия входила в список «зеленых стран» по безопасности, то сейчас число инфицированных приближается к трем тысячам в сутки. Ресурсов здравоохранения хватает не всегда, говорит корреспондент РИА Новости в Грузии Мэги Кикалейшвили.

Мэги Кикалейшвили, корреспондент РИА Новости в Грузии:

«Представители Минздрава утверждают, что система работает идеально и никаких помех нет. Конечно, Тбилиси — город маленький и все друг другу рассказывают о том, что проблемы существуют. Начиная с того, что не приезжает скорая на протяжении нескольких часов, завершая тем, что в клиниках нет мест. В правительстве сообщают, что обычно принимают в клинику уже тяжелобольных и советуют всем остальным оставаться дома. О вакцинации речи в Грузии не идет. Пока вакцины не будет. Заявляют, что единственная «вакцина» на данный момент — это медицинская маска».

Кстати, маски в Грузии обязательны не только в помещениях и транспорте, но и на улице. В больницах лечатся лишь 25% пациентов с коронавирусом. Остальные — либо дома на самоизоляции, либо в так называемых ковид-гостиницах . Это переоборудованные обычные отели и гостевые дома. Так власти убивают двух зайцев — и есть куда разместить больных, и поддержка бизнесу в отсутствие туристов.

Больше всего заболевших в Тбилиси — 42%. Многие связывают это с проходящими там акциями — сначала предвыборные митинги (на одном из них, кстати, Кикабидзе спел на русском, был скандал ). После выборов в парламент — акции протеста оппозиции. Так что, введя комендантский час, власти снова убивают двух зайцев — и меньше контактов, и не будет митингов. Местные жители к ограничительным мерам относятся по-разному. Есть те, кто сомневается в их адекватности, говорит житель Тбилиси Бежан.

— Общая статистика, — говорит нам Министерство здравоохранения, — что от коронавируса умерло 2% всего за этот период. Как мне понять тогда, зачем тогда эти строгие регуляции? Народ, то, что я смотрю, по улице хожу, строго соблюдают все. Но COVID-19 еще активнее становится. Как такое может быть? Если соблюдаем, наоборот, активность должна упасть.

— Есть ощущение того, что излишне нагнетают власти с тем, чтобы контакт ограничить, митинги не устраивали? В связи с выборами, в связи с недовольством?

— Если пройти сейчас по городу Тбилиси и остановить десять человек, тот же самый вопрос зададите, я уверен, что десять из десяти скажут: «Да, это связано с выборами». Но я лично так не думаю.