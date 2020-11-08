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«Будем противостоять России». Генсек НАТО поздравил Байдена с победой 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США и заявил, что альянс и Вашингтон будут вместе противостоять многим угрозам, в том числе, со стороны России.

"Я приветствую избрание Джо Байдена президентом США. Я знаю его как решительного сторонника НАТО и трансатлантических связей", — написал он.

Столтенберг подчеркнул, что в сильной НАТО заинтересованы как США, так и Европа.

"Нам нужна эта коллективная сила, чтобы справиться с многочисленными вызовами, с которыми мы сталкиваемся, включая более напористую Россию, международный терроризм, кибер— и ракетную угрозу, изменение глобального баланса в связи с ростом Китая".

Трамп отреагировал на победу Байдена на выборах в США
Байден ранее в субботу объявил о своей победе на выборах и пообещал быть президентом для всех американцев. Крупнейшие СМИ США также сообщили о победе бывшего вице-президента.
Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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В мире , Видео , Йенс Столтенберг , Джозеф Байден , Дональд Трамп , НАТО , Китай , США
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