Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США и заявил, что альянс и Вашингтон будут вместе противостоять многим угрозам, в том числе, со стороны России.
"Я приветствую избрание Джо Байдена президентом США. Я знаю его как решительного сторонника НАТО и трансатлантических связей", — написал он.
Столтенберг подчеркнул, что в сильной НАТО заинтересованы как США, так и Европа.
"Нам нужна эта коллективная сила, чтобы справиться с многочисленными вызовами, с которыми мы сталкиваемся, включая более напористую Россию, международный терроризм, кибер— и ракетную угрозу, изменение глобального баланса в связи с ростом Китая".
Байден ранее в субботу объявил о своей победе на выборах и пообещал быть президентом для всех американцев. Крупнейшие СМИ США также сообщили о победе бывшего вице-президента.
Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.