В Минске на «Марше народовластия» задержали сотни людей 

На оппозиционном «Марше народовластия» в Беларуси задержали больше 400 человек. Об этом 8 ноября сообщает правозащитный центр «Весна».

Большинство демонстрантов задержали в Минске, еще несколько человек — в Бобруйске, Витебске, Гомеле и других городах. Список постоянно обновляется. К 17:40 нем числится 403 человека.

На акцию в Минске вышли около семи тысячах протестующих, сообщил «Интерфакс». Демонстранты собирались на площади у стелы «Минск город-герой». Позже силовики зачистили площадь, несколько человек пострадали.