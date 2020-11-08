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В Минске на «Марше народовластия» задержали сотни людей 

RTVI и ещё 2 41 минуту назад
В Минске на «Марше народовластия» задержали сотни людей
Фото: EPA / TASS
На оппозиционном «Марше народовластия» в Беларуси задержали больше 400 человек. Об этом 8 ноября сообщает правозащитный центр «Весна».
Большинство демонстрантов задержали в Минске, еще несколько человек — в Бобруйске, Витебске, Гомеле и других городах. Список постоянно обновляется. К 17:40 нем числится 403 человека.
На акцию в Минске вышли около семи тысячах протестующих, сообщил «Интерфакс». Демонстранты собирались на площади у стелы «Минск город-герой». Позже силовики зачистили площадь, несколько человек пострадали.
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В мире , Интерфакс , Бобруйск , Витебск , Гомель , Колумбия , Минск , Токио , Япония
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