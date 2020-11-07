Меркель поздравила Байдена и Харрис с победой на выборах 

"Американские граждане приняли решение. Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха и поздравляю также Камалу Харрис, избранную вице-президентом ее страны", — говорится в сообщении.