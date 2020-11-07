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Меркель поздравила Байдена и Харрис с победой на выборах 

Газета.Ru 1 час назад
Меркель поздравила Байдена и Харрис с победой на выборах
Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила кандидата в президенты США Джо Байдена и кандидата на пост вице-президента Камалу Харрис с победой на выборах. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Американские граждане приняли решение. Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха и поздравляю также Камалу Харрис, избранную вице-президентом ее страны", — говорится в сообщении.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
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В мире , Джозеф Байден , Ангела Меркель , Дональд Трамп , CNN , Fox News , телеканал NBC , телеканал АВС
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