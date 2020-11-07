В Германии вспыхнули протесты из-за нового карантина

Несколько тысяч людей вышли на центральную площадь Лейпцига — площадь Августа — на митинг против новых ограничений, введенных в Германии 2 ноября.

Митингующие развернули транспаранты с призывами отменить жесткие ограничения социальных контактов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал MDR.

Отмечается, что в толпе демонстрантов можно увидеть флаги некоторых националистических движений, таких как «Граждане рейха» и Националистическая партия Германии». Между тем полиция предупреждает собравшихся о нарушении ими эпидемиологических мер: многие пришли без масок, кроме того, не соблюдается социальная дистанция.

BREAKING — Massive protests underway in #Leipzig (Germany) opposing the new #COVID19 lockdown. pic.twitter.com/ahYSecCyHI— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 7, 2020 Уточняется, что правоохранители не могут предпринять каких-либо мер, поскольку люди стоят слишком плотно. Тем временем в Twitter саксонской полиции сообщается, что силовики призывают демонстрантов немедленно покинуть площадь, фиксируя при этом уголовные и административные нарушения.