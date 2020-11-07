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В Германии начались акции протеста в связи с новым карантином 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
В Германии вспыхнули протесты из-за нового карантина
Фото: Reuters
Несколько тысяч людей вышли на центральную площадь Лейпцига — площадь Августа — на митинг против новых ограничений, введенных в Германии 2 ноября.
Митингующие развернули транспаранты с призывами отменить жесткие ограничения социальных контактов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал MDR.
В Германии вступил в силу режим карантина
Отмечается, что в толпе демонстрантов можно увидеть флаги некоторых националистических движений, таких как «Граждане рейха» и Националистическая партия Германии». Между тем полиция предупреждает собравшихся о нарушении ими эпидемиологических мер: многие пришли без масок, кроме того, не соблюдается социальная дистанция.
Уточняется, что правоохранители не могут предпринять каких-либо мер, поскольку люди стоят слишком плотно. Тем временем в Twitter саксонской полиции сообщается, что силовики призывают демонстрантов немедленно покинуть площадь, фиксируя при этом уголовные и административные нарушения.
«Ограниченный карантин» из-за пандемии коронавируса был введен в Германии введен до конца месяца. Также локдаун с 5 ноября по 2 декабря действуетв Англии. Ранее жесткий карантин ввела Бельгия.
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В мире , РИА Новости , Германия , Лейпциг
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