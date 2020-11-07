Трамп: Я выиграл эти выборы с большим отрывом 

«Я выиграл эти выборы с большим отрывом!» — написал республиканец, используя при этом только заглавные буквы.
«Округа в Джорджии используют такое же программное обеспечение, как и в Мичигане, оно также давало сбои», — написал Трамп.
«Десятки тысяч голосов незаконно приняты после 20:00 (местного времени) вторника — дня выборов. Сотни тысяч голосов незаконно не были приняты во внимание, но это уже другое дело. Это могло бы изменить результаты выборов во многих штатах, в том числе и в Пенсильвании, о которой все думали, что ее легко завоевать еще в ночь выборов», — написал Трамп.
«Законной прозрачности жестко и жестоко не дают хода — тракторы блокируют двери, окна занавешены плотными занавесями, чтобы нельзя был видеть, что происходит в комнатах, где идет подсчет. Внутри происходит нечто плохое. Крупные изменения имели место», — подчеркнул он.