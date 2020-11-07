Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Трамп: Я выиграл эти выборы с большим отрывом 

Мир24 1 час назад
Трамп: Я выиграл эти выборы с большим отрывом
Фото: Reuters
Действующий президент США Дональд Трамп заявил в своем аккаунте в Twitter, что он победил на выборах главы государства с большим перевесом.

«Я выиграл эти выборы с большим отрывом!» — написал республиканец, используя при этом только заглавные буквы.

Американский лидер также предположил, что сбои в подсчете голосов вызвало неправильно ПО.

«Округа в Джорджии используют такое же программное обеспечение, как и в Мичигане, оно также давало сбои», — написал Трамп.

Президент также указал на другие нарушения, которые могли повлиять на исход выборов в Пенсильвании и других штатах.

«Десятки тысяч голосов незаконно приняты после 20:00 (местного времени) вторника — дня выборов. Сотни тысяч голосов незаконно не были приняты во внимание, но это уже другое дело. Это могло бы изменить результаты выборов во многих штатах, в том числе и в Пенсильвании, о которой все думали, что ее легко завоевать еще в ночь выборов», — написал Трамп.

По словам президента США, в эти часы на избирательных участках «происходит нечто плохое».

«Законной прозрачности жестко и жестоко не дают хода — тракторы блокируют двери, окна занавешены плотными занавесями, чтобы нельзя был видеть, что происходит в комнатах, где идет подсчет. Внутри происходит нечто плохое. Крупные изменения имели место», — подчеркнул он.

Победитель президентской гонки пока не определен. Согласно прогнозам СМИ, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а демократ Джозеф Байден — 264. Для победы кандидат должен получить не менее 270 голосов. Байден при этом лидирует в штатах Невада (6 выборщиков), Пенсильвания (20) и Джорджия (16).
Видео дня. Ефремова этапировали в колонию
Мир24: последние новости
Ведущие телеканалы США прервали речь Трампа, обвинившего демократов в махинациях Ведущие телеканалы США прервали речь Трампа, обвинившего демократов в махинациях Байден запустил «сайт переходного периода» для передачи ему власти Байден запустил «сайт переходного периода» для передачи ему власти Власти Греции из-за коронавируса вводят в стране всеобщий карантин Власти Греции из-за коронавируса вводят в стране всеобщий карантин
Комментарии 14
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Последствия обстрела села Давид Бек попали на видео
02:54
Последствия обстрела села Давид Бек попали на видео
Полет Ту-95МС над Японским морем и Тихим океаном попал на видео
00:53
Полет Ту-95МС над Японским морем и Тихим океаном попал на видео
Тушение пожара в трёхэтажном здании в Самаре попало на видео
00:50
Тушение пожара в трёхэтажном здании в Самаре попало на видео
Опубликовано видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге
00:43
Опубликовано видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге
Уничтоженный азербайджанский отряд попал на видео
01:02
Уничтоженный азербайджанский отряд попал на видео
Опубликовано видео этапирования Ефремова в колонию
00:25
Опубликовано видео этапирования Ефремова в колонию
Пассажир и кондуктор вытолкали из трамвая девушку без маски и попали на видео
00:16
Пассажир и кондуктор вытолкали из трамвая девушку без маски и попали на видео
Переполненные отдыхающими пляжи Сочи в ноябре попали на видео
00:08
Переполненные отдыхающими пляжи Сочи в ноябре попали на видео
Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео
03:04
Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео
Первая метель на популярном курорте Турции попала на видео
00:15
Первая метель на популярном курорте Турции попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение