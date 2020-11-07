Трамп: Я выиграл эти выборы с большим отрывом 

Действующий президент США Дональд Трамп заявил в своем аккаунте в Twitter, что он победил на выборах главы государства с большим перевесом.

«Я выиграл эти выборы с большим отрывом!» — написал республиканец, используя при этом только заглавные буквы.

Американский лидер также предположил, что сбои в подсчете голосов вызвало неправильно ПО.

«Округа в Джорджии используют такое же программное обеспечение, как и в Мичигане, оно также давало сбои», — написал Трамп.

Президент также указал на другие нарушения, которые могли повлиять на исход выборов в Пенсильвании и других штатах.

«Десятки тысяч голосов незаконно приняты после 20:00 (местного времени) вторника — дня выборов. Сотни тысяч голосов незаконно не были приняты во внимание, но это уже другое дело. Это могло бы изменить результаты выборов во многих штатах, в том числе и в Пенсильвании, о которой все думали, что ее легко завоевать еще в ночь выборов», — написал Трамп.

По словам президента США, в эти часы на избирательных участках «происходит нечто плохое».

«Законной прозрачности жестко и жестоко не дают хода — тракторы блокируют двери, окна занавешены плотными занавесями, чтобы нельзя был видеть, что происходит в комнатах, где идет подсчет. Внутри происходит нечто плохое. Крупные изменения имели место», — подчеркнул он.