В США мужчине угрожают из-за «выброшенного» бюллетеня 

Работавший на выборах житель Атланты вынужден скрываться после поступивших ему угроз из-за того, что он якобы выбросил избирательный бюллетень, пишет газета Hill

По ее данным, мужчину неоправданно обвинили в том, что он выбросил избирательный бюллетень, после чего ему стали поступать угрозы, а некоторые его личные данные были "слиты" в сеть.

"Он скрывается. Ему пришлось оставить свой дом и находиться у друзей. Он боится ездить в своей машине, потому что есть информация о его машине и водительских правах", — приводит газета слова руководителя избирательной комиссии округа Фултон Рика Бэррона.