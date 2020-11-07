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В США мужчине угрожают из-за «выброшенного» бюллетеня 

РИА Новости 1 час назад
В США мужчине угрожают из-за «выброшенного» бюллетеня
Фото: Reuters
Работавший на выборах житель Атланты вынужден скрываться после поступивших ему угроз из-за того, что он якобы выбросил избирательный бюллетень, пишет газета Hill.
По ее данным, мужчину неоправданно обвинили в том, что он выбросил избирательный бюллетень, после чего ему стали поступать угрозы, а некоторые его личные данные были "слиты" в сеть.

"Он скрывается. Ему пришлось оставить свой дом и находиться у друзей. Он боится ездить в своей машине, потому что есть информация о его машине и водительских правах", — приводит газета слова руководителя избирательной комиссии округа Фултон Рика Бэррона.

Он заявил, что на видео, где запечатлен инцидент, видно, что работник использовал аппарат для отделения внешнего конверта от внутреннего, сам бюллетень никуда не делся. По словам Бэррона, округ Фултон, куда входит Атланта, рассматривает возможность предоставления защиты получившему угрозы работнику.
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