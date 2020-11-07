Премьер Канады поздравил Байдена с победой на выборах 

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо обратился к кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену с поздравлениями в связи с победой на выборах.
«Поздравляю Джо Байдена и [кандидата в вице-президенты] Камалу Харрис. Наши две страны — близкие друзья, партнеры и союзники. У нас отношения, которые считаются уникальными на мировой арене. Я жду возможности работать вместе и развивать их (отношения) вместе с вами», — заявил Трюдо, передает РИА «Новости».
В субботу премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама также поздравлял Байдена с победой на выборах до появления окончательных результатов. Байдена поздравили и мэры Парижа и Лондона.
До этого премьер-министр Словении Янез Янша поздравил действующего президента США Дональда Трампа с переизбранием до объявления окончательных итогов выборов.