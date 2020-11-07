Премьер Канады поздравил Байдена с победой на выборах 

«Поздравляю Джо Байдена и [кандидата в вице-президенты] Камалу Харрис. Наши две страны — близкие друзья, партнеры и союзники. У нас отношения, которые считаются уникальными на мировой арене. Я жду возможности работать вместе и развивать их (отношения) вместе с вами», — заявил Трюдо, передает РИА «Новости».