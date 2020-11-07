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Премьер Канады поздравил Байдена с победой на выборах 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 45 2 часа назад
Премьер Канады поздравил Байдена с победой на выборах
Фото: Reuters
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо обратился к кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену с поздравлениями в связи с победой на выборах.

«Поздравляю Джо Байдена и [кандидата в вице-президенты] Камалу Харрис. Наши две страны — близкие друзья, партнеры и союзники. У нас отношения, которые считаются уникальными на мировой арене. Я жду возможности работать вместе и развивать их (отношения) вместе с вами», — заявил Трюдо, передает РИА «Новости».

В субботу премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама также поздравлял Байдена с победой на выборах до появления окончательных результатов. Байдена поздравили и мэры Парижа и Лондона.
До этого премьер-министр Словении Янез Янша поздравил действующего президента США Дональда Трампа с переизбранием до объявления окончательных итогов выборов.
Крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Между тем и кандидат от республиканцев Дональд Трамп и Байден считают себя победителями на выборах.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Джастин Трюдо , Дональд Трамп , Демократическая партия США , РИА Новости , Париж , Словения , США , Великобритания , Фиджи , Франция
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