"Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями, - жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди", - сказал Лукашенко в субботу во время посещения БелАЭС. Его слова приводит агентство Белта.

В минувшую пятницу Европейский союз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включая президента Лукашенко. Санкции вступают в силу 6 ноября после публикации в официальном журнале ЕС. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Евросоюза. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы.

ЕС считает Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов 2020 года против кандидатов от оппозиции, мирных манифестантов, запугивании журналистов.

Ранее, в 2016 году, на фоне потепления белорусско-европейских отношений, вызванных в том числе позицией Минска по урегулированию конфликта на востоке Украины, ЕС снял с Белоруссии, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, включая личные против белорусского лидера.