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"Я не парюсь": Лукашенко прокомментировал санкции Евросоюза

РИА Новости
1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "не парится" по поводу санкций ЕС в его отношении.
"Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями, - жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди", - сказал Лукашенко в субботу во время посещения БелАЭС. Его слова приводит агентство Белта.
В минувшую пятницу Европейский союз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включая президента Лукашенко. Санкции вступают в силу 6 ноября после публикации в официальном журнале ЕС. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Евросоюза. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы.
ЕС считает Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов 2020 года против кандидатов от оппозиции, мирных манифестантов, запугивании журналистов.
Ранее, в 2016 году, на фоне потепления белорусско-европейских отношений, вызванных в том числе позицией Минска по урегулированию конфликта на востоке Украины, ЕС снял с Белоруссии, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, включая личные против белорусского лидера.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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