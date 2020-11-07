Зеленский оценил результаты перемирия в Донбассе 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в установление мира на Донбассе , за время перемирия потери украинских военных уменьшились в десять раз.

Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.

"К сожалению, есть три боевые потери за это время, за 103 дня режима прекращения огня. Абсолютной тишины нет, к сожалению. Но если увидеть реальные цифры, то понимаем, что за эти 103 дня в пять с половиной раз уменьшилось количество обстрелов и в десять раз — количество погибших украинских военных", — цитирует заявление президента его пресс-служба в субботу.

Зеленский отметил, что уменьшение количества боевых потерь с украинской стороны — "это результат работы украинских военных, дипломатов, делегации Украины в Трехсторонней контактной группе и главы делегации Леонида Кравчука". "Это начало пути к восстановлению нашей территориальной целостности и к прекращению войны. Без таких сложных шагов не будет того желаемого результата", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства выразил убеждение, что установление мира на Донбассе возможно. "Без веры нельзя победить. Без веры нельзя жить. И без веры, я уверен, все было бы заморожено, как и в предыдущие годы, и не было бы никаких шагов вперед. Поэтому с этой верой живем. Но не только с верой и словами, но и с реальными шагами", — сказал он.