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Британия закрыла въезд из Дании из-за коронавируса у норок 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
Британия закрыла въезд из Дании из-за коронавируса у норок
Фото: © REUTERS / Ritzau Scanpix
Великобритания ввела полный запрет на въезд на свою территорию из Дании из-за вспышек COVID-19 на датских фермах по разведению норок.
Власти Дании ранее решили уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Его новая форма вызывает слабую выработку антител, что может свести на нет усилия по созданию вакцины. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, коронавирусная инфекция была обнаружена на 207 фермах, из которых 67 уже потеряли своих животных. По данным СМИ, мутировавший у норок коронавирус с начала лета до середины октября обнаружили у 214 человек в северной части страны.

"Решение действовать быстро последовало за тем, что власти Дании сообщили о масштабных вспышках коронавируса на фермах по разведению норок. Обеспечение безопасности британцев останется нашим главным приоритетом", — написал в Twitter ночью министр транспорта страны Грант Шэппс.

Новые правила вступили в силу в 4 утра субботы.
Накануне Дания была включена в список стран, по прибытии из которых в Британию нужно проходить обязательный двухнедельный карантин — спустя менее чем две недели после того, как покинула его. Это решение также вступило в силу немедленно.
Обладатели британского гражданства и вида на жительство по-прежнему могут вернуться в Соединенное Королевство. Им, а также всем тем, кто вернулся из Дании в последние две недели, и их семьям, предписано пробыть две недели в строгой самоизоляции. С ними также обязательно свяжется управление Национальной службы здравоохранения, занимающееся отслеживанием контактов.

"В отличие от приезда в Великобританию из других стран, никаких исключений из правил для прибывших из Дании нет", — заявил журналистам представитель британского минтранса.

Таким образом, исключений из правил не будет даже для дипломатов.
Дания стала единственной страной, въезд из которой в Великобританию полностью запрещен для всех, кроме жителей самой Британии.
Пересмотр данных мер будет осуществляться еженедельно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Минтранс РФ , Дания , Великобритания
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