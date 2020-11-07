Комендантский час ввели в Грузии из-за коронавируса 

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Власти Грузии ввели ограничения на автомобильное и пешеходное движение с 22.00 до 05.00 в крупных городах в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщила вице-премьер Майа Цкитишвили по итогам заседания координационного совета по борьбе с вирусом.

По её словам, комендантский час начнёт действовать с понедельника, 9 октября, передаёт РИА новости.

Ранее NEWS.ru писал, то 2 ноября премьер-министр Грузии Георгий Гахария сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. В правительстве сообщили, что он пройдёт курс лечения дома.

Глава правительства Грузии находился на самоизоляции с 31 октября, после того как COVID-19 выявили у одного из охранников премьера. Изолироваться также пришлось главе администрации кабмина Натии Мезвришвили и министру экономики и устойчивого развития Натии Турнаве.

С начала пандемии в Грузии выявлено 54 852 случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 441 человек, выздоровели — 39 773.