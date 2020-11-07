Несколько взрывов артиллерийских боеприпасов прозвучало на окраинах Степанакерта днем в субботу, передает корреспондент РИА Новости.

Минувшая ночь в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики прошла без происшествий, но около 1.00 по московскому времени на окраинах были слышны серии взрывов, ситуация повторилась в районе 4.00 мск. Судя по характеру взрывов, можно предположить, что артиллерийский огонь был направлен в сторону Степанакерта, отмечал корреспондент РИА Новости. Утром обстановка в городе также была спокойной.

Около 12.00 по московскому времени на окраинах Степанакерта прозвучало несколько взрывов, судя по характерному свисту, можно предположить, что обстрел велся с использованием ствольной артиллерии. После одного из разрывов в городе на некоторое время пропало электроснабжение. На данный момент подача электричества восстановлена, ситуация в городе остается стабильной, передает корреспондент РИА Новости.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.