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Тайванец вышел из 62-дневной комы после неожиданных слов о курице 

РИА Новости 1 час назад
Мужчина вышел комы после неожиданных слов о курице
Фото: РИА Новости
В Тайване 18-летний молодой человек по фамилии Чиу, пострадавший в серьезном ДТП и находившийся в коме на протяжении 62 дней, внезапно очнулся, когда его брат упомянул вслух любимое блюдо из курицы. Об этом сообщило местное издание Taiwannews.
Так, в июле этого года молодой человек попал в аварию на скутере. Врачи выявили у него разрыв селезенки, правой почки, печени, а также внутреннее кровотечение, часть внутренних органов оказалась серьезно повреждена. Медики провели экстренную операцию и смогли стабилизировать состояние пациента, однако он впал в глубокую кому. За время пребывания в больнице пострадавший перенес еще шесть операций.
Как пишет издание, семья Чиу молилась, чтобы он поправился. Однажды, рассказала медсестра, старший брат пациента пошутил, что хочет съесть любимое блюдо Чиу — курицу. На тот момент молодой человек более двух месяцев находился в коме.
Однако после фразы о курице пульс пациента начал резко учащаться. Чиу стал приходить в сознание, а его жизненные показатели — стабилизироваться. В итоге тайванец полностью выздоровел. Позднее он вернулся в больницу с тортом, чтобы поблагодарить медиков за их старания.
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