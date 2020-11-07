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Байден увеличил отрыв от Трампа в Джорджии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от действующего президента Дональда Трампа в американском штате Джорджия, сообщает телеканал CNN.
По последним данным, в Джорджии у Байдена 49,4%, у Трампа — 49,3%. Демократ опережает действующего президента США на 7 тыс. 248 голосов избирателей, передает РИА «Новости».
Ранее Байден заявил, что не позволит приостановить подсчет голосов на выборах.
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Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что действующий глава американского государства Дональд Трамп, вероятно, проиграет выборы, и США возглавит Байден. Трамп заявил, что Байден не должен необоснованно выдвигать претензии на пост президента, «судебное разбирательство только начинается».
По последним данным, в Джорджии у Байдена 49,4%, у Трампа — 49,3%. Демократ опережает действующего президента США на 7 тыс. 248 голосов избирателей.
Ранее Байден заявил, что не позволит приостановить подсчет голосов на выборах.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что действующий глава американского государства Дональд Трамп, вероятно, проиграет выборы, и США возглавит Байден. Трамп заявил, что Байден не должен необоснованно выдвигать претензии на пост президента, «судебное разбирательство только начинается».
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , CNN , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , США
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