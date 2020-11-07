Зеленский: Всемирный банк выделит Киеву $100 млн

"Украина получит от Всемирного банка 100 миллионов долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях на востоке", — написал Зеленский в сети микроблогов Twitter.

Глава государства поблагодарил президента Всемирного банка Дэвида Малпасса и регионального директора банка по делам стран Восточной Европы (Белоруссия, Молдавия и Украина) Арупа Банерджи за поддержку территориальной целостности Украины. "Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными", — добавил Зеленский.