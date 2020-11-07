Ещё
Далее:
Читайте также:
Почему женщины убивают: абсолютный хит
Почему женщины убивают: абсолютный хит Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Зеленский заявил, что Всемирный банк выделит Киеву $100 млн на Донбасс 

РИА Новости 3 часа назад
Зеленский: Всемирный банк выделит Киеву $100 млн
Фото: Reuters
Украина получит от Всемирного банка 100 миллионов долларов на развитие экономики на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина получит от Всемирного банка 100 миллионов долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях на востоке", — написал Зеленский в сети микроблогов Twitter.

Глава государства поблагодарил президента Всемирного банка Дэвида Малпасса и регионального директора банка по делам стран Восточной Европы (Белоруссия, Молдавия и Украина) Арупа Банерджи за поддержку территориальной целостности Украины. "Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными", — добавил Зеленский.
Видео дня. Ефремова этапировали в колонию
Последние новости
Умер Михаил Жванецкий Умер Михаил Жванецкий Итоги президентских выборов в США Итоги президентских выборов в США Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США
В мире , Владимир Зеленский , Всемирный Банк
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Уничтоженный азербайджанский отряд попал на видео
01:02
Уничтоженный азербайджанский отряд попал на видео
Опубликовано видео этапирования Ефремова в колонию
00:25
Опубликовано видео этапирования Ефремова в колонию
Пассажир и кондуктор вытолкали из трамвая девушку без маски и попали на видео
00:16
Пассажир и кондуктор вытолкали из трамвая девушку без маски и попали на видео
Переполненные отдыхающими пляжи Сочи в ноябре попали на видео
00:08
Переполненные отдыхающими пляжи Сочи в ноябре попали на видео
Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео
03:04
Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео
Первая метель на популярном курорте Турции попала на видео
00:15
Первая метель на популярном курорте Турции попала на видео
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
00:24
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
Происшествия
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
01:02
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
Происшествия Криминал
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
00:07
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
Наука и техника
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
02:42
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение