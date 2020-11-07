Зеленский: Всемирный банк выделит Киеву $100 млн

Украина получит от Всемирного банка 100 миллионов долларов на развитие экономики на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Украина получит от Всемирного банка 100 миллионов долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях на востоке", — написал Зеленский в сети микроблогов Twitter.
Глава государства поблагодарил президента Всемирного банка Дэвида Малпасса и регионального директора банка по делам стран Восточной Европы (Белоруссия, Молдавия и Украина) Арупа Банерджи за поддержку территориальной целостности Украины. "Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными", — добавил Зеленский.