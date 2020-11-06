Раскрыта причина странной смерти людей в Нигерии 

Жертвами неизвестного заболевания в Нигерии стали 57 человек, сообщает местное издание Vanguard

Цифры пока не подтверждены, официально сообщается о более чем 30 жертвах болезни.

Правительство штата Дельта в пятницу заявило, что раскрыло причину смерти более 30 молодых людей (всем погибшим было от 18 до 25 лет) в общинах Уте-Окпу, Уте-Эруму и Идумеса. Комиссар штата по здравоохранению, профессор Эммануэль Оби, заявил на брифинге, что смерть была вызвана желтой лихорадкой.

«У пациентов были взяты анализы и отправлены в лабораторию. Мы получили результаты, и они указывают, что причиной смертей в этих регионах стала желтая лихорадка», — заявил комиссар.

Результаты анализов отправлены в Референсную региональную лабораторию в Дакаре для дальнейшего исследования.