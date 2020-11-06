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Раскрыта причина странной смерти людей в Нигерии 

Вероника Полынина 1 час назад
Раскрыта причина странной смерти людей в Нигерии
Фото: Reuters
Жертвами неизвестного заболевания в Нигерии стали 57 человек, сообщает местное издание Vanguard.
Цифры пока не подтверждены, официально сообщается о более чем 30 жертвах болезни.
Правительство штата Дельта в пятницу заявило, что раскрыло причину смерти более 30 молодых людей (всем погибшим было от 18 до 25 лет) в общинах Уте-Окпу, Уте-Эруму и Идумеса. Комиссар штата по здравоохранению, профессор Эммануэль Оби, заявил на брифинге, что смерть была вызвана желтой лихорадкой.

«У пациентов были взяты анализы и отправлены в лабораторию. Мы получили результаты, и они указывают, что причиной смертей в этих регионах стала желтая лихорадка», — заявил комиссар.

Результаты анализов отправлены в Референсную региональную лабораторию в Дакаре для дальнейшего исследования.
В Минздраве также рассказали о симптомах желтой лихорадки: повышение температуры тела, боли в теле, головная боль, рвота с кровью или без, в некоторых случаях начинается кровотечение из носа или рта и судороги.
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В мире , Минздрав РФ
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