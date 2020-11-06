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Байден продолжает увеличивать отрыв от Трампа в Неваде 

РИА Новости 44 минуты назад
Байден увеличил отрыв от Трампа
Фото: Reuters
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден продолжает увеличивать отрыв от Дональда Трампа в Неваде, свидетельствуют данные подсчета.
После обработки 91 процента бюллетеней у Байдена 49,8 процента, у Трампа — 48,1.
Их разделяет чуть более 22 тысяч голосов избирателей.
Победа в этом штате дает шесть голосов выборщиков.
Сейчас из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, у Байдена — 264.
Кандидат от демократов лидирует в достаточном числе штатов для переизбрания, но в Пенсильвании (20 выборщиков) и Джорджии (16 выборщиков) его отрыв минимален. В Северной Каролине (15 выборщиков) лидирует Трамп.
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