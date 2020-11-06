Байден увеличил отрыв от Трампа

Все новости на карте

После обработки 91 процента бюллетеней у Байдена 49,8 процента, у Трампа — 48,1.

Их разделяет чуть более 22 тысяч голосов избирателей.

Победа в этом штате дает шесть голосов выборщиков.

Сейчас из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, у Байдена — 264.

Кандидат от демократов лидирует в достаточном числе штатов для переизбрания, но в Пенсильвании (20 выборщиков) и Джорджии (16 выборщиков) его отрыв минимален. В Северной Каролине (15 выборщиков) лидирует Трамп.