Как Киев будет решать конфликт в Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук 5 ноября представил «План совместных шагов» — перечень мер по реинтеграции Донбасса.

Эта стратегия стала ответом на «дорожную карту» по урегулированию конфликта от представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в ТКГ. Их план подразумевает, что Украина принимает законы об амнистии и предоставлении особого статуса Донбассу, то есть выполняет одни из ключевых условий минских соглашения. Представители республик предлагают предоставить статус до 2050 года. Временное ограничение закрепления особого статуса в конституции Украины — одно из главных отличий от минских соглашений.

Кроме того, представители Донбасса предлагают, чтобы граница перешла под контроль Киева через два месяца после проведения выборов в республиках. По минским соглашениям граница должна перейти к Украине после того, как начнет действовать конституция страны с закрепленным особым статусом Донбасса.

Также план представителей самопровозглашенных республик предполагает восстановление работы украинских банков и учреждений и возвращение национализированных компаний.

Донбасс настаивает на том, чтобы законопроекты об украинском языке как государственном и о школьном обучении на государственном языке не распространялись на его территории.

В «дорожной карте» указаны и условия обмена пленными. Процесс должен пройти через 15 дней после утверждения плана Верховной радой . Все остальные меры полностью соответствуют минским соглашениям.

Достаточно компромиссный по сравнению с оригинальным текстом минских соглашений план Донбасса, судя по всему, пришелся Киеву не по вкусу, и он выдвинул встречное предложение.

Украина настаивает на полном выводе «вооруженных формирований» с территории республик в начале 2021 года. Однако в «Плане совместных шагов» отсутствует обязательство Киева также в свою очередь вывести свои войска.

После этого предлагается передача границы под контроль Украины, что противоречит порядку, установленному в минских соглашениях или же предложенному Донбассом. Представители республик и Россия уже не раз подчеркивали, что передача границы без предоставления особого статуса и проведения выборов недопустима.

Еще одно условие «Минска», которое Киев упорно пытается отрицать, — предоставление амнистии для всех без исключения.

Украина предлагает разработать «закон об ответственности», в котором будут прописываться критерии и основания привлечения к ответственности за военные преступления. «Есть преступники, есть люди, которые пришли туда убивать за деньги, — они должны нести ответственность, а другие — нормально жить и работать на своей, украинской, земле», — заявил Кравчук.

Еще одно расхождение в планах — условия проведения обмена пленными. Киев предлагает реализовать этот процесс до 15 декабря без всяких предварительных условий.

До 31 марта 2021 года Украина готова провести выборы в Донбассе. Вместе с тем Киев также требует отмены российских законов, которые касаются жителей ДНР и ЛНР, в частности, закона об упрощенном принятии российского гражданства.

До 2050 года Кравчук предлагает создать в регионе свободную экономическую зону — это инициатива президента Украина Владимира Зеленского , который уже давно ее продвигает.

Глава государства утверждал, что свободная экономическая зона в Донбассе может стать важным моментом в завершении войны. В Офисе президента считают, что лояльный подход к налогообложению и комфортные условия государственного надзора за бизнес-деятельностью могут существенно помочь региону. Этот вопрос выносился на всеукраинский опрос, инициированный президентом. Против этой идеи, по предварительным данным, высказались 46,48%, «за» были 46,7% респондентов. Окончательные итоги опроса пока не обнародованы.

Главное же противоречие между планом Киева и минскими соглашениями, а также дорожной карты Донбасса является предоставление особого статуса. Об этом в предложениях Украины попросту не упоминается.

Кравчук заявил о внесении «формулы Штайнмайера». Формула определяет механизм введения закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах. Однако напрямую представитель Киева ничего об этом не сказал.

В эфире украинского «24 Телеканала» финансист Сергей Фурса заявил, что создание свободной экономической зоны нецелесообразно, так как это разрушит конкуренцию на рынке.

«Они хотели показать и «ватному» электорату: смотрите, мы за мир с Россией, «дружба, жвачка». А как показать? Вот свободная экономическая зона на Донбассе означает, что мы за мир. Но они понимали, что проукраинский электорат не примет капитуляционные лозунги, и поэтому они сказали — вот только свободная экономическая зона, только так», — считает эксперт.

Таким образом, позиции сторон остаются далеки. Камни преткновения все те же: передача границы, амнистия и особый статус.

Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал «Стране.Ua», что план Киева предусматривает передачу границы до проведения выборов в Донбассе. «Речь идет о специфическом контроле — при участии ОБСЕ и Украины. Акцент на ОБСЕ. Мы даем люфт, возможность договориться при желании договориться», — приводит издание его слова. Также он подтвердил, что украинский план не предусматривает особого статуса для Донбасса.

«Только свободная экономическая зона. В Конституцию особый статус для территорий ОРДЛО вноситься не будет. Особый статус возможен только в рамках всеукраинской децентрализации. Это немного разные вещи, но тут только парламент принимает решение. Мы не можем влиять на парламент. Мы рекомендуем создать особые экономические условия на Донбассе. Насколько это затронет социальную политику и местное самоуправление — еще будем дискутировать», — заявил Алексей Арестович.

Как пишет «Страна.Ua», выдвинутые Киевом предложения бесперспективны по причине того, что Донбасс и Россия их не примут и украинской стороне это хорошо известно.

Соответственно, действия властей воспринимаются, по большому счету, как пиар на теме мирных переговоров, обмена пленными и движения к встрече в Нормандском формате.

Иными словами, Украина в очередной раз демонстрирует неготовность следовать минским соглашениям. Позиция Киева по амнистии, передаче границы и особом статуе не нова. Ее ранее демонстрировало нынешнее и предыдущее руководство страны. Россия и Донбасс, в свою очередь, уже неоднократно указывали на этот факт. И в последнее время российская сторона начала активно буксировать процесс подготовки встречи «нормандской четверки» без подвижек в переговорах ТКГ.

Москва предсказуемо отреагировала на поступившие от Киева предложения по реинтеграции Донбасса.

«Насколько я понимаю, там речь идет о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности, зафиксированных в Минских договоренностях», — заявил Дмитрий Песков.

Чтобы сформулировать позицию, план нужно получить и изучить, «но первая реакция, которую я вам озвучил, сама напрашивается», заявил представитель Кремля. Песков также подчеркнул, что о вероятности саммита «нормандской четверки» ничего нового сказать нельзя — встреча ради встречи происходить не может.