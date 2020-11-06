Трамп отказался признавать поражение на выборах

РИА «Новости». Как сообщает CNN со ссылкой на источники, чиновники не решаются сказать Трампу, что он может проиграть выборы, и ждут, когда это сделает кто-то другой, например его дочь Иванка или зять Джаред Кушнер

Признание поражения само по себе не имеет юридической силы, но сигнализирует, что кандидат не будет оспаривать итоги выборов.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов еще не завершен, ни один из кандидатов не получил 270 голосов членов коллегии выборщиков, необходимых для победы.

В среду штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Также штаб требует не учитывать при подсчете голосов в штате бюллетени, которые пришли на избирательные участки уже после их закрытия и пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин. Кроме того, адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил о том, что направляется в Филадельфию с командой юристов. По его словам, выявлены «массовые нарушения».

В четверг в штабе Джозефа Байдена заявили, что демократ одержит победу в колеблющемся штате Невада (шесть голосов выборщиков), что позволит ему набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в борьбе за кресло президента США.