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Умер Михаил Жванецкий

В возрасте 86 лет скончался известный комик Михаил Жванецкий . Об этом «Подъем». По информации телеграм-канала «112», о смерти сатирика сообщили его друзья. Жванецкому, как сообщал «Рамблер», было 86 лет.

Кремль прокомментировал слухи об отставке Путина

Вассерман предупредил о глобальной катастрофе

Участник интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман заявил, что человечество оказалось на развилке на фоне выборов президента США.

Анонсировано увеличение пенсий россиян

Пенсионный фонд России (ПФР) планирует рост пенсий в 2021–2023 годах. Уже в ближайший год пенсии увеличатся на несколько процентов.

Украина приняла решение по войне за Крым

Россия и Украина не будут воевать из-за вопроса водообеспечения в Крыму. Об этом, как сообщает «Интерфакс-Украина», заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак

В Москве ребенок умер во время урока в школе

Ребенок умер во время урока физкультуры в школе на юге Москвы. Как сообщила в пятницу ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по данному факту начата проверка.

Германия поставила России условие по Навальному

Вопрос о передаче личных данных по Алексею Навальному может быть рассмотрен лишь после того, как в России будет начато официальное расследование преступления. Об этом заявили в Минюсте ФРГ.

Половине населения мира угрожает смертельная опасность

AP Photo, Mark Baker

В отчете ООН , опубликованном по случаю Всемирного дня распространения информации о проблеме цунами, были изложены главные причины возникновения стихийного бедствия, которое будет угрожать 50% населения мира к 2030 году. Специалисты призывают со всей серьезностью отнестись к надвигающейся на человечество опасности.

В России предложили запретить МФО

Раскрыта вероятная причина смерти основателя Skillbox

ВКонтакте

Основатель онлайн-университета Игорь Коропов мог погибнуть в результате несчастного случая, ТАСС источник в экстренных службах. К трагедии, по его словам, могла привести неосторожность предпринимателя.

Назван победитель в гонке производителей вакцин

AP Photo, Zhang Yuwei/Xinhua via AP