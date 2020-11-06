Умер Михаил Жванецкий
В возрасте 86 лет скончался известный комик Михаил Жванецкий
. Об этом «Подъем». По информации телеграм-канала «112», о смерти сатирика сообщили его друзья. Жванецкому, как сообщал «Рамблер», было 86 лет.
Кремль прокомментировал слухи об отставке Путина
Вассерман предупредил о глобальной катастрофе
Участник интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман
заявил, что человечество оказалось на развилке на фоне выборов президента США.
Анонсировано увеличение пенсий россиян
Украина приняла решение по войне за Крым
Россия и Украина не будут воевать из-за вопроса водообеспечения в Крыму. Об этом, как сообщает «Интерфакс-Украина», заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак
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В Москве ребенок умер во время урока в школе
Ребенок умер во время урока физкультуры в школе на юге Москвы. Как сообщила в пятницу ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по данному факту начата проверка.
Германия поставила России условие по Навальному
Вопрос о передаче личных данных по Алексею Навальному
может быть рассмотрен лишь после того, как в России будет начато официальное расследование преступления. Об этом заявили в Минюсте
ФРГ.
Половине населения мира угрожает смертельная опасность
В отчете ООН
, опубликованном по случаю Всемирного дня распространения информации о проблеме цунами, были изложены главные причины возникновения стихийного бедствия, которое будет угрожать 50% населения мира к 2030 году. Специалисты призывают со всей серьезностью отнестись к надвигающейся на человечество опасности.
В России предложили запретить МФО
Раскрыта вероятная причина смерти основателя Skillbox
Основатель онлайн-университета Игорь Коропов мог погибнуть в результате несчастного случая, ТАСС источник в экстренных службах. К трагедии, по его словам, могла привести неосторожность предпринимателя.
Назван победитель в гонке производителей вакцин
AP Photo, Zhang Yuwei/Xinhua via AP
В 2021 году Китай сфокусирует внимание на проекте «Шелковый путь здоровья», сделав ребрендинг самого себя и став спасителем развивающегося мира.